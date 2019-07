Ganderkesee Bei dem Garagenbrand am vergangenen Wochenende in Ganderkesee handelt es sich um einen Fall von Brandstiftung. Ein anfänglicher Verdacht in dieser Hinsicht habe sich jetzt erhärtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Durch das Feuer war in der Nacht zum vergangenen Sonnabend der Garagen-Anbau eines Hauses am Stettiner Weg völlig zerstört worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 80 000 Euro. Den mehr als 40 Einsatzkräften der drei Feuerwehren aus Ganderkesee, Falkenburg und Bergedorf war es aber gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzendem Wohnhaus zu verhindern.

Zur Brandursache hatte sich die Polizei zunächst nicht konkret geäußert. Wie es jetzt heißt, bestand aber schon früh der Verdacht, dass das Feuer in der Garage mutwillig gelegt worden sei. Ein Brandursachen-Gutachter kam am Mittwoch zu demselben Schluss. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die in der Brandnacht Verdächtiges am Stettiner Weg oder in der Nähe beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/ 94 10, entgegen.