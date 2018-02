Ganderkesee Eine Brandserie hat am Wochenende die Feuerwehr in Ganderkesee in Atem gehalten: Am Samstagabend, in der Nacht und am Sonntagmorgen mussten die Kameraden insgesamt viermal ausrücken. Ursache der Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei jeweils Brandstiftung.

Der größte Schaden ereignete sich am Samstagabend in der Overbeckstraße: Hier geriet nach Polizeiangaben auf einem Parkplatz ein Pkw in Brand. Beginnend am Reifen, griff das Feuer auf den vorderen Bereich des Fahrzeugs über. Aufgrund der Brandeinwirkung geriet der Wagen führerlos ins Rollen und kam im Eingangsbereich eines Wohnhauses zum Stehen. Die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee konnte den Brand rechtzeitig löschen, so dass am Gebäude nur geringer Schaden enstand. Der Pkw der Marke VW indes wurde durch die Flammen vollständig zerstört, den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 15 500 Euro.

In der Nacht zum Sonntag gegen 5.30 Uhr brannte es dann an der Wolfsheide. Hier war ein Zeitungsstapel angezündet worden, durch das Feuer wurden ein Kabelverteilerkasten zerstört sowie ein angrenzender Zaun und ein Stromverteiler beschädigt. Erneut war die Ganderkeseer Ortswehr im Einsatz.

Der nächste Alarm folgte am Sonntagmorgen um 8.10 Uhr: Erneut brannte ein Zeitungsstapel, diesmal in einem Fahrradunterstand hinter der Gemeindebücherei am Habbrügger Weg. Die Ganderkeseer Kameraden löschten schnell, konnten aber nicht verhindern, dass der Fahrradstand in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Bei diesem Einsatz gelangte Rauch in die benachbarte Turnhalle, so dass die Ortswehr – unterstützt von zwei Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Falkenburg – gegen 10.40 erneut ausrücken musste, um die Halle zu belüften. Bei diesem Einsatz waren sechs Fahrzeuge und 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/9410, in Verbindung zu setzen.