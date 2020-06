Defekt In Solarthermieanlage: Ganderkeseer Feuerwehr rückt aus wegen Dachstuhlbrand

Ganderkesee Nach Rauch aus dem Dach eines Wohnhauses an der Straße Am Schürbusch ist die Feuerwehr Ganderkesee am Dienstagmittag über Sirene alarmiert worden. Gegen 12.30 rückten die ersten Einsatzkräfte an, darunter auch die Drehleiter.

Direkt an einer Solarthermieanlage auf dem Dach der Doppelhaushälfte stieg offenbar Rauch auf. Mit einer Wärmebildkamera gingen die Brandschützer der Quelle auf den Grund. Rasch stellte sich heraus, dass sich anstelle von Rauch bloß Wasserdampf den Weg aus einem defekten Modul der Solaranlage zur Wassererhitzung bahnte. Über das Überdruckventil entwich also letztlich nur heißes Wasser. Nach kurzem Einsatz wurde die defekte Anlage an ein Installationsunternehmen übergeben, die Einsatzkräfte rückten wieder ab.

