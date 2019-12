Ganderkesee /Delmenhorst Laut Staatsanwaltschaft ist das Verfahren gegen einen 23-jährigen Ganderkeseer, dem 143 Fälle von Besitz und gewerbsmäßiger Handel mit Drogen sowie Waffenbesitz vorgeworfen werden, der Schlussstein eines Komplexes von rund 80 verschiedenen Verfahren mit Rauschgiftbezug. Bis auf zehn Fälle, die sich gegen Personen aus dem Landkreis richteten, betrafen die Verfahren alle Personen aus der Gemeinde Ganderkesee. Nicht immer sei es dabei zu einem Gerichtstermin gekommen.

Der zweite Verhandlungstermin in der Strafsache des 23-jährigen Angeklagten fiel kurz aus. Gleich zu Beginn verkündete die Verteidigung, dass das Angebot des Amtsgerichts über eine Jugendstrafe von bis zu 32 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne, nicht angenommen wird. Aufgrund des zu berücksichtigen Erziehungsbedarfs des Angeklagten seien mehr als zwei Jahre aussetzungsfähige Jugendstrafe nicht gerechtfertigt. Strafrichter Thomas Pünjer setzte die Verhandlung daraufhin formal aus, diese muss jetzt von vorne begonnen werden.

Der komplexe Fall des angeklagten Ganderkeseers, der im mutmaßlichen Tatzeitraum 21 Jahre alt wurde und deshalb zumindest für einen Teil der vorgeworfenen Taten nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden könnte, droht jetzt ein ein langwieriges Verfahren zu münden. „Das alles durchzuverhandeln wird sehr umfangreich“, sagte Pünjer am Montag. Die Anklageschrift, die sich laut Staatsanwaltschaft bereits auf weniger aufwendig zu belegende Vorwürfe beschränkt, sei mit ihren 142 Punkten die längste, die der Strafrichter jemals in seiner Dienstzeit in Delmenhorst gesehen habe. Immerhin sollen im Verfahren zur Zeitersparnis Punkte der Anklageschrift ausgelassen werden, die von der Verteidigung des Ganderkeseers nicht weiter angefochten werden.

Eine Stellungnahme zu den ihm vorgeworfenen Drogendelikten wollte der 23-Jährige am Montag nicht abgeben. Ihm wird vorgeworfen, zwischen 2015 und 2018 Cannabis, Haschisch, Ecstasy-Pillen und Kokain gedealt zu haben. Dabei sollen auch Minderjährige als Mittelsmänner eingesetzt worden sein. Am häufigsten passierten diese Geschäfte laut Staatsanwaltschaft in seinem Wohnort Ganderkesee, aber auch in Delmenhorst und Bremen.