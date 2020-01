Ganderkesee /Delmenhorst /Wildeshausen Schon wieder fallen Züge der Nordwestbahn aus – aber diesmal trifft das Verkehrsunternehmen aus Osnabrück keine Schuld daran. Vielmehr sind Arbeiten der DB Netz AG, die für die Sicherheit und Befahrbarkeit der Bahnstrecken verantwortlich ist, der Grund dafür, dass zwischen dem 26. Januar und dem 24. Februar der Fahrplan der Regionalbahn (RB) 58 zwischen Bramsche und Bremen geändert werden muss.

Die Vegetationsarbeiten werden abschnittsweise vorgenommen. Los geht’s im Bereich zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und Wildeshausen: Hier fährt in der kommenden Woche (27. bis 31. Januar) und auch noch am Montag 3. Februar, der Frühzug nicht, der in Ganderkesee um 5.17 Uhr hält (in Delmenhorst um 5.24) und Bremen um 5.38 Uhr erreicht. Stattdessen wird ein Bus eingesetzt, der in Wildeshausen um 5 Uhr startet – also zur gleichen Zeit, wie dort der Zug abfahren würde –, dann aber deutlich länger unterwegs ist als die Nordwestbahn. Er hält am Bahnhof Ganderkesee um 5.31 Uhr und in Delmenhorst um 5.45 Uhr. Der Bus kommt um 6.13 Uhr in Bremen an – 35 Minuten später, als bei der regulären Zugverbindung.

Außerdem fällt zwischen dem 26. und dem 31. Januar sowie am Sonntag, 2. Februar, der Abendzug aus, der Bremen planmäßig um 22.38 Uhr erreichen würde (mit Halt in Ganderkesee um 22.17 und in Delmenhorst um 22.24 Uhr). Ersatzweise verkehrt ab Wildeshausen um 22 Uhr ein Bus, der den Bremer Hauptbahnhof um 23.13 Uhr erreicht – 35 Minuten später als sonst der Zug. Station in Ganderkesee macht der Bus-Ersatzverkehr um 22.31 Uhr, in Delmenhorst um 22.45 Uhr.

In der Gegenrichtung fällt vom 26. bis 30. Januar sowie am 2. Februar der letzte Zug ab Bremen aus. Er fährt üblicherweise in der Hansestadt um 23.22 Uhr ab und hält um 23.34 Uhr in Delmenhorst und um 23.41 Uhr in Ganderkesee. An seiner Stelle startet ein Bus in Bremen um 22.37 Uhr, der Delmenhorst (23.05 Uhr) und Ganderkesee (23.19 Uhr) anfährt und in Wildeshausen um 23.50 Uhr ankommt, so dass dort der letzte Zug um 0 Uhr erreicht wird.

Zwischen dem 3. und 10. Februar verlagern sich die Arbeiten – und damit die Fahrplanänderungen – auf den Streckenabschnitt zwischen Wildeshausen und Lohne, in den folgenden Wochen schließlich bis hinunter nach Bramsche. Wer von Delmenhorst oder Ganderkesee aus mit dem Zug nach Osnabrück fährt, muss dann im weiteren Verlauf mit Bus-Ersatzverkehr rechnen.

Die Vegetationsarbeiten finden nach Angaben einer Bahnsprecherin nachts statt. Durch den Einsatz von Spezialgeräten solle die Lärmbelastung „auf ein Minimum reduziert werden“, teilte sie weiter mit. Die Untere Naturschutzbehörde und die Polizei seien über die Maßnahmen informiert.