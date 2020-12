Diebesgut in Heide entsorgt?: Turbohäcksler am Heuweg gefunden

Ganderkesee Wer vermisst einen Turbohäcksler? Ein solches Elektrogerät der Marke Elektra Beckum wurde in der Nacht zum Dienstag am am Heuweg in Heide entdeckt: Eine Polizeistreife entdeckte es gegen 3 Uhr neben der Straße. Da der Häcksler trotz widriger Witterung trocken war, sei nicht auszuschließen, dass er erst kurz zuvor in der näheren Umgebung gestohlen wurde. Die Polizei bittet den oder die Eigentümer des Gerätes, sich mit der Polizei in Ganderkesee, Telefon 04222/94 69 50, in Verbindung zu setzen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen