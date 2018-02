Ganderkesee Eine Bewohnerin eines Seniorenheimes an der Adelheider Straße hat ihren Rollator nur kurz aus den Augen gelassen und wurde gleich beklaut. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl bereits am Mittwoch um 12 Uhr. Die 80-jährige Geschädigte hatte eine Tasche an ihrem Rollator hängen, als sie Müll zur Abfalltonne brachte. Für einen kurzen Augenblick hatte sie ihren Rollator nicht im Blick. Als sie von den Abfalltonnen zurückkehrte, war die Tasche, in der sich auch ihr Portemonnaie befand, verschwunden. Wer Hinweise zu dieser dreisten Tat geben kann, meldet sich bitte unter Telefon 04222/94 460 bei der Polizei Ganderkesee.