Ganderkesee Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung eines Einbruchs in Ganderkesee beitragen können. Auf bislang unbekannte Weise hat sich im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, ein Einbrecher Zugang zu einer Wohnung am Bogenweg verschafft. Anschließend seien die Räume nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht worden, so die Beamten. Zum Diebesgut macht die Polizei keine Angaben, sie bittet jedoch um Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen, die sich im Tatzeitraum im Bereich des Bogenwegs aufgehalten haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04431/94 11 15 bei der Dienstelle in Wildeshausen zu melden.

Karoline Schulz https://www.nwzonline.de/autor/karoline-schulz Redakteurin, Agentur Schelling

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2745 Lesen Sie mehr von mir