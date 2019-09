Ganderkesee Bereits am vergangenen Samstag hat die Polizei in Ganderkesee einen mutmaßlichen Drogenhändler gestellt. Das teilten die Beamten an diesem Dienstag mit. Der 25-jährige polizeibekannte Mann sitzt seitdem in Haft. Wie die Beamten berichten, wurde er am Samstag um 15.50 Uhr in der Nähe des Spielplatzes an der Emil-Nolde-Straße kontrolliert. Den Beamten fiel auf, dass er zuvor im Besitz eines Rucksacks gewesen war. Den habe vor der Polizei verstecken wollen. Der Sack konnte in einem angrenzenden Maisfeld aufgefunden werden. Darin befand sich eine größere Menge Drogen. Bei der darauffolgenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere Drogen in nicht geringer Menge gefunden. Wegen des großen Umfangs an Drogen war davon auszugehen, dass der er damit gehandelt hat. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg stellten die Beamten beim Amtsgericht Delmenhorst erfolgreich den Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl gegen den mutmaßlichen Drogendealer.