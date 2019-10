Ganderkesee Ein Wohnhaus im Ort Ganderkesee wurde am Dienstag das Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei mitteilt, drangen bislang unbekannte Täter zwischen 7.35 Uhr und 16.40 Uhr durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus am Klaus-Groth-Weg ein. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zur Schadenshöhe konnten die Beamten bislang keine Angaben machen. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen vor Ort aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/94 10 zu melden.