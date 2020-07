Rücksichtlose Verkehrsteilnehmer Zwängen Sich An Unfallstelle Vorbei: Zusammenstoß mit Bus: Autofahrerin in Elmeloh in Lebensgefahr

Ganderkesee-Elmeloh Lebensgefährliche Verletzungen hat eine Autofahrerin aus Ganderkesee am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Elmeloh erlitten. Wie die Polizei meldet, befuhr die 65-Jährige gegen 9.15 Uhr in ihrem Opel Corsa die Neue Straße in Richtung Elmeloher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache hielt die Frau nicht an der Kreuzung an, um den bevorrechtigen Verkehr der Elmeloher Straße passieren zu lassen, sondern fuhr auf die Elmeloher Straße auf.

Eine von links kommende 49-jährige Busfahrerin aus Twistringen, die gerade mit drei weiteren Kollegen auf einer Streckeneinweisungsfahrt war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Bus erfasste mit seiner Front den Corsa auf der Fahrerseite. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto nach rechts über einen Bordstein geschleudert wurde und erst, nachdem es einen Zaun durchbrochen hatte, zum Stehen kam. Dabei wurde die 65-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Von den insgesamt vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen des Busunternehmens in dem Bus wurden eine 55-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann leicht verletzt.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften der Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee eilte neben Rettungsdienst und Polizei zur Unfallstelle. Ersthelfer hatten die eingeklemmte Autofahrerin zuvor vorbildlich versorgt. Für Unverständnis bei Polizei und Ersthelfern sorgten rücksichtslose Autofahrer, die sich mit ihren Fahrzeugen unmittelbar nach dem Unfall, noch vor Eintreffen der Rettungskräfte, an der Unfallstelle über einen schmalen Fußweg vorbeizwängten.

Ein Ersthelfer sperrte daraufhin die Elmeloher Straße in Richtung Ganderkesee und leitete den aus Richtung Delmenhorst kommenden Verkehr bis zum Eintreffen der Polizei über den Denkmalsweg ab.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass eine Pflicht zur Hilfeleistung besteht und durch das Durchfahren einer Unfallstelle (auch als Radfahrer) wichtige Unfallspuren unkenntlich gemacht werden können.

Der Opel wurde durch den Verkehrsunfall stark beschädigt. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zudem weist die Fahrzeugfront des Busses ebenfalls starke Beschädigungen in Höhe von etwa 8000 Euro auf. Der Schaden am Gartenzaun wird auf 500 Euro geschätzt. Die Elmeloher Straße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.