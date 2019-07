Ganderkesee Die Ursache des Großbrandes am Samstagmittag an der Lindenstraße in Ganderkesee ist weiterhin unklar. Wie die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch am Dienstagnachmittag mitteilte, stehe noch keine „sicher zu benennende Ursache“ des Feuers fest, das mutmaßlich auf dem Balkon des Vier-Parteien-Hauses ausgebrochen ist. Rund 160 Einsatzkräfte waren am Samstag vor Ort. Am diesem Mittwoch soll ein Brandsachverständiger den Brandort inspizieren.