Ganderkesee Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde: „Mit jeder Minute, in der nicht mit der Herzdruckmassage begonnen wird, sinkt die Überlebenschance um zehn Prozent“, sagt Thomas Zyweck, Ausbildungsbeauftragter beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Oldenburg-Land.

Wie wichtig es ist, im Fall eines Herzstillstands schnell zu helfen, vermittelte Zyweck am Dienstagmittag Mitarbeitern der Ganderkeseer Filiale der Oldenburgischen Landesbank (OLB). Die ist seit Kurzem einer von etwa 20 Standorten – darunter auch einige Betriebe – im Gemeindegebiet, die mit einem AED (Automatisierter externer Defibrillator), einem so genannten Laien-Defibrillator ausgestattet sind.

Warum wurde gerade die Bankfiliale vom DRK als Standort ausgewählt ?

Thomas Zyweck hatte schon lange nach einem Standort im Ganderkeseer Zentrum Ausschau gehalten, der – anders als alle übrigen Defibrillatoren-Standorte – rund um die Uhr für jedermann zugänglich ist. Dieser war mit dem SB-Bereich der Bankfiliale an der Grüppenbührener Straße 7 gefunden. Bei Swenja Stahl, Leiterin des Filialverbundes Delmenhorst, stieß er auf offene Ohren. „Für uns war es selbstverständlich, dass wir als Partner mitmachen“, so Stahl. Für das Unternehmen sei die Zusage ein Weg, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Betrieben wird das Gerät in der Bankfiliale im Eigentum des DRK. Es ist auch im Verzeichnis der Großleitstelle in Oldenburg gelistet. Im Falle eines Alarmrufs für einen Notfall wird dem Anrufer der nächstgelegene Defibrillator-Standort genannt.

Bei wem kommt der

Defibrillator zum Einsatz ?

Zyweck empfiehlt Ersthelfern, grundsätzlich nach einem Ampelschema vorzugehen. Grün bedeutet: Der Patient spricht, ist also in der Lage, zu atmen. Gelb steht für: Patient ist bewusstlos, verfügt aber über eine normale Atmung. In diesem Fall ist es erforderlich, den Patienten auf der Seite zu lagern, seinen Kopf nach hinten zu neigen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Atmung zu kontrollieren.

Der AED kommt – wenn überhaupt – in der roten Kategorie zum Einsatz: wenn der Patient weder bei Bewusstsein ist noch normal atmet. Die wichtigste Sofortmaßnahme in diesem Fall ist laut Zyweck die Herzdruckmassage. 30-mal drücken (100- bis 120-mal pro Minute – etwa im Rhythmus des Bee-Gees-Hits „Stayin’ Alive“), dann zweimal beatmen. Ein zweiter Helfer könne parallel den Defibrillator holen. „Allein ist das schwierig“, betont Zyweck. Die Herzmassage dürfe nur so kurz wie irgend nötig unterbrochen werden.

Welche Fehler können

Anwender machen ?

Der größte Fehler ist, keine Erste Hilfe zu leisten! „Man stellt sich den Einsatz des AED viel komplizierter vor, als er es tatsächlich ist“, so Zyweck. Das Gerät sei auch für Laien intuitiv bedienbar. Jeder einzelne Schritt vom Aufkleben der Klebeelektroden bis zum Auslösen des lebensrettenden Stromstoßes und das Fortsetzen der Herzmassage wird angesagt.

Auch eine Diagnosefunktion ist integriert. „Das Gerät erkennt, ob ein Schock erforderlich ist oder nicht“, erklärt Zyweck. Wenn eine Indikation wie Kammerflimmern nicht gegeben sei, werde das angesagt. Priorität habe in jedem Fall die Herz-Lungen-Wiederbelebung vor dem Einsatz des AED – etwa dann, wenn kein zweiter Ersthelfer verfügbar sei.

Können sich Ersthelfer selbst versehentlich einen Stromstoß zufügen ?

Der Defibrillator sagt jeden einzelnen Schritt an – auch, wenn Ersthelfer ihre Hände vom Körper des Patienten nehmen müssen. Das gilt nicht nur bei der Auslösung des Schocks, sondern auch während das Gerät die Analyse vornimmt.

Das Fazit der OLB-Mitarbeiter nach dem rund einstündigen Notfalltraining am Dienstag: „Es hat mir auf jeden Fall die Angst davor genommen, den Defibrillator im Notfall auch anzuwenden“, so Swenja Stahl.