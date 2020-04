Explosiver Fund An Der A 28 Bei Ganderkesee: Munition liegt an Raststätte im Mülleimer

Ganderkesee Explosiver Fund an der Autobahn-Raststätte Hasbruch: In einem Mülleimer an der Nordseite der Raststätte hat ein Passant am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr verschiedene Munitionsteile entdeckt. Der 75-jährige Delmenhorster informierte umgehend die Polizei, nach deren Angaben es sich bei dem Fund vorrangig um Patronen und Munition für Signalwaffen handelt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mülleimer zuletzt am Vortag um 13 Uhr geleert worden war.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer zwischen Montag- und Dienstagmittag Verdächtiges auf dem Raststättengelände Hasbruch-Nord (in Fahrtrichtung Oldenburg) an der A 28 beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ahlhorn, Telefon 04435/93 160, in Verbindung zu setzen.