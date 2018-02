Ganderkesee Sie lassen ihre Arbeit liegen, springen nachts aus dem Bett oder unterbrechen einen netten Ausflug mit der Familie: Wenn der Alarm losgeht, steht für die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und -frauen der Ganderkeseer Ortswehren die Rettung an erster Stelle.

Oft sind es harte, körperlich anstrengende Einsätze. Im Alter werden sie für die Retter immer belastender. Bisher gingen Feuerwehrleute noch mit 63 in Rente, doch weil Einsatzkräfte fehlen, wird die Altersgrenze jetzt in Niedersachsen auf 67 Jahre angehoben.

„Generell halte ich das für schwierig“, sagt dazu Ganderkesees Gemeindebrandmeister Bernd Lembke. Bereits mit Mitte 40, spätestens aber mit Anfang 50 seien die Atemschutzgeräteträger nicht mehr so belastbar. Ältere Feuerwehrmänner und -frauen könnten in der Regel keine körperlich anstrengenden Aufgaben, die insbesondere bei Bränden zu leisten seien, mehr übernehmen. Er könne sich nicht vorstellen, dass sich viele bis 67 weiter engagieren.

„Die Älteren ziehen sich immer weiter zurück“, so der Gemeindebrandmeister. Das liege aber nicht nur an der nachlassenden Fitness. „Wir beobachten, dass diejenigen, die aus der Jugendfeuerwehr übertreten, sehr engagiert sind. Aber wenn sie ihre Schule oder die Ausbildung abgeschlossen haben und einen festen Arbeitgeber haben, vielleicht ein Haus bauen und eine Familie haben, dann wird das weniger“, berichtet Lembke.

Vier aktive Feuerwehrleute aus der Gemeinde Ganderkesee vollenden in diesem Jahr das 63. Lebensjahr, teilt Evelyn Breithaupt, Fachbereichsleiterin für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Recht mit. „Man darf aber nicht verkennen, dass immer noch das Wahlrecht besteht. Sie müssen nicht weitermachen“, sagt Breithaupt. Wie viele Feuerwehrmitglieder derzeit zwischen 63 und 67 Jahre alt sind, konnte sie nicht mitteilen.

In der Gemeinde Ganderkesee würde es nicht an Einsatzkräften insgesamt mangeln, sondern an denen, die tagsüber zur Verfügung stehen, sagt Lembke. An Wochenenden sei in der Regel ausreichend Personal da. Aber in der Woche würden viele außerhalb der Gemeinde arbeiten. Wer mehr als zehn Kilometer entfernt sei, könne nicht rechtzeitig am Einsatzort sein.

Und auch die Belastbarkeit der jungen Einsatzkräfte habe abgenommen, beobachtet der Gemeindebrandmeister. „Wir suchen dringend junge, belastbare Kameraden, die dann auch die Möglichkeit haben, schnell vor Ort zu sein“, wirbt er um Nachwuchs.

„Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass sich immer weniger für ein Ehrenamt berufen fühlen“, sagt Lembke. Er sieht die Gemeinde in der Pflicht, als Träger der Feuerwehren gemeinsam mit den Ortswehren um Mitglieder zu werben.