Feuerwehr erlebt ruhige Nacht

Ganderkesee Gegen 21.30 Uhr wurden die Feuerwehrleute aus Ganderkesee am Silvesterabend alarmiert: Nahe der Grundschule Lange Straße brannte ein Papiercontainer. Insgesamt 15 Einsatzkräfte rückten mit zwei Fahrzeugen an, konnten den Papiercontainer aber nicht mehr retten. Er brannte komplett aus. Die Brandursache konnte in der Nacht nicht mehr ermittelt werden. Den Rest des Jahreswechsels konnten die Einsatzkräfte dann in Ruhe begehen. „Das war der einzige Einsatz im gesamten Gemeindegebiet. Es war wirklich sehr ruhig“, so Feuerwehrpressesprecher Benjamin Woelke.