Ganderkesee Glimpflich verlaufen ist ein Einsatz der Feuerwehren aus Falkenburg und Ganderkesee an diesem Mittwochmorgen: Um kurz vor 10 Uhr wurde in der Grundschule Dürerstraße ein Feuer gemeldet. Wie der stellvertretende Gemeindebrandmeister Norbert Twisterling erklärte, gab es in einem ungenutzten Klassenraum der Schule aber nur leichte Rauchentwicklung, der Brandherd konnte mit geringem Aufwand gelöscht werden. Die Feuerwehr und auch Bürgermeisterin Alice Gerken, die vor Ort war, lobten das besonnene und rasche Handeln von Lehrern und Schülern, die das Gebäude zügig und ohne Aufregung verließen. Der Unterricht an der Dürerstraße ging nach dem Einsatz für die meisten Kinder normal weiter. Die genaue Brandursache wird jetzt ermittelt.

Video