Ganderkesee Zu einem Einsatz wurde die Feuerwehr Ganderkesee am Freitagabend um 20.48 Uhr gerufen. Eine Brandmeldeanlage in einem Gebäude am Ebereschenweg hatte ausgelöst. Vor Ort wurde durch die ersten Einsatzkräfte Brandgeruch festgestellt, aufgrund der unklaren Lage wurde gegen 21 Uhr die Feuerwehr Havekost-Hengsterholz nachalarmiert.

Ein eingesetzter Atemschutztrupp erkundete das Gebäude und fand im Obergeschoss in einem laufenden Ofen eine Kunststoffschale. Die schmorende Schale wurde abgelöscht und das Gebäude von den Einsatzkräften entlüftet. Der Einsatz, an dem drei Fahrzeuge aus Ganderkesee, zwei aus Havekost-Hengsterholz sowie rund 40 Einsatzkräfte und die Polizei beteiligt waren, konnte gegen 22 Uhr beendet werden.

„Hier konnte Dank der Brandmeldeanlage Schlimmeres verhindert werden“, betont Benjamin Woelke, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehren gegenüber der NWZ. Dank des schnellen Eingreifens konnte der Brandschaden auf den Ofen beschränkt werden.