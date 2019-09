Ganderkesee Der erste Unfall hat sich am Montagmorgen auf der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 66-jähriger Delmenhorster um 7.15 Uhr mit seinem Transporter aus einer Seitenstraße und wollte die Grüppenbührener Straße überqueren. Dabei übersah er den Wagen eines Ganderkeseers, der auf der Grüppenbührener Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs war.

Der 43-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Sein Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro.

Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem weiteren Unfall in Stenum. Nach Angaben der Polizei war die 58-jährige Frau aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 16.20 Uhr mit ihrem Wagen auf dem Trendelbuscher Weg in Richtung Schierbrok unterwegs, als sie wegen gesundheitlicher Probleme einen parkenden Kleinwagen am rechten Fahrbahnrand übersah. Sie prallte mit ihrem Auto gegen das Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß wurde nicht nur die Fahrerin, sondern auch ihr 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt, beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf 11 000 Euro.