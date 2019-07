Ganderkesee Hoher Sachschaden ist in der Nacht zu Sonnabend bei einem Brand in Ganderkesee entstanden. Mit vereinten Kräften verhinderten die Feuerwehren aber Schlimmeres: Während eine große Doppelgarage samt Satteldach am Stettiner Weg komplett ausbrannte, konnten das angrenzende Wohnhaus und ein Schuppen vor den Flammen geschützt werden.

Gegen 2.30 Uhr war der Brand entdeckt worden. Als die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee nur wenige Minuten später eintraf, brannte der Garagenanbau schon in voller Ausdehnung. Die Ortswehren Falkenburg und Bergedorf wurden hinzugerufen, insgesamt 43 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen bekämpften das Feuer, wo bei sie sich vor allem um die Sicherung der angrenzenden Gebäude bemühten.

„Zwei Elektro-Fahrräder haben wir noch heil aus der Garage holen können“, berichtete Ganderkesees Ortsbrandmeister Axel Hollmann. Zahlreiche andere Haushaltsgegenstände, die in der Garage und auf dem Dachboden lagerten, wurden jedoch ein Raub der Flammen. Da laut Hollmann Einsturzgefahr drohte, konnten die Feuerwehrleute die Flammen nur von außen bekämpfen. Schließlich wurden mit einem Schaumteppich alle Brand- und Glutnester abgedeckt. Erst gegen 6 Uhr am Morgen rückten die letzten Einsatzkräfte ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, konnte am Sonnabend aber noch keine näheren Erkenntnisse liefern. Der Schaden wird auf rund 80 000 Euro geschätzt.