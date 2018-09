Ganderkesee Die Polizei sucht unbekannte Täter, die zwei Mehrfamilienhäuser an der Schillerstraße in Ganderkesee mit Graffiti und Farbe beschmiert haben. Wie die Beamten mitteilen, haben sich die Taten bereits in der vergangenen Woche in der Nacht zum Mittwoch, 12. September, ereignet. An den beiden Häusern wurden Fenster und Türen mit roter Farbe bemalt. Außerdem wurde der schwarze Schriftzug „#ghost“ auf die Mauern aufgebracht. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Telefon 04222/9 44 60 mit der Polizei in Ganderkesee in Verbindung setzen.