Ganderkesee Zu einem Gebäudebrand ist es am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Lindenstraße in Ganderkesee gekommen. Die Feuerwehr ist derzeit noch im Einsatz, Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Nach ersten Informationen der Polizei scheint das Feuer auf einem Balkon im Obergeschoss ausgebrochen zu sein. Als die Feuerwehr Ganderkesee am Brandort eintraf, stand der Balkon bereits in Vollbrand, berichtet Ben Mahlstedt, stellvertretender Kreispressewart im Landkreis Oldenburg. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über. Zunächst sei nicht klar gewesen, ob sich die Bewohner in der brennenden Wohnung befanden.

Weitere Einsatzkräfte wurden hinzugerufen. Neben Ganderkesee waren die Ortsfeuerwehren Falkenburg, Bergedorf, Havekost und Schierbrok im Einsatz. Zeitweise waren rund 130 Feuerwehrleute vor Ort. Auch der Rettungsdienst Ganderkesee und ein Notarzt aus Delmenhorst rückten an. Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Ganderkesee und Hude baut kamen ebenfalls hinzu, um die Einsatzkräfte zu verpflegen und zu betreuen.

Verletzt wurde niemand, alle Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Einsatzkräfte retteten allerdings zwei Hunde aus der brennenden Wohnung. Sie wurden ihrer Besitzerin übergeben, so Mahlstedt. Bei dem Gebäude handelt sich um ein Vier-Parteien-Haus, in dem sich unten eine Kita befindet.

„Die betroffene Wohnung ist einsturzgefährdet und daher nicht mehr bewohnbar“, sagt Mahlstedt. Die Einsatzkräfte müssten das Dach nach und nach entfernen, um den Brand vollständig zu löschen. Wegen der großen Rauchentwicklung könne die Feuerwehr ihre Arbeiten aber nur von außen fortsetzen und nicht ins Gebäude hineingehen. Wegen des Unwetters sei auch der Einsatz der Drehleiter heikel – bei Blitz und Donner dürfe sie nicht nach oben gefahren werden.

Das ganze Haus ist laut Mahlstedt durch Rauch und Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Kita sei auch vorerst nicht nutzbar. „Die Gemeinde Ganderkesee hat sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht“, berichtete Mahlstedt. „Sie will dafür sorgen, dass die Kinder nach der Ferienzeit in einer anderen Einrichtung untergebracht werden.“

Der Schaden liegt laut Polizei bei schätzungsweise 300.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Löscharbeiten können noch bis in den Samstagabend andauern. Die Mühlenstraße und die Lindenstraße wurden gesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.