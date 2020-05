In Ganderkesee Aufgegriffen: Betrunken am Steuer eingeschlafen

Ganderkesee Schlafend, mit einer Bierdose zwischen den Beinen: So fand die Polizei einen Delmenhorster am Sonntag in Ganderkesee in seinem Auto.

Gegen 9.30 Uhr wurden Beamte der Polizei Wildeshausen von Zeugen darauf hingewiesen, dass ein offensichtlich betrunkener Mann in Ganderkesee mit einem Auto unterwegs sei. Der Mann war demnach im Heuweg in einen Kleinwagen gestiegen und habe dabei lautstark und lallend gepöbelt.

Nach weiteren Zeugenhinweisen fanden die Beamten den Kleinwagen in der Nähe des Heuwegs: Er stand geparkt auf einem Parkstreifen im Lilienweg. Am Steuer saß ein schlafender Mann, zwischen dessen Beinen laut Polizei noch eine Bierdose stand. Nach mehreren Versuchen konnte der Mann durch die geöffnete Seitenscheibe geweckt und kontrolliert werden. Bei ihm handelte es sich um einen 46-jährigen Delmenhorster.

Gegen den stark alkoholisierten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden.