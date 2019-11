Ganderkesee Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, werden an diesem Freitag, 15 November, an der A 28 sowohl Auf- als auch Abfahrt der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost in Richtung Bremen aufgrund von Fahrbahnarbeiten gesperrt. Die Sperrung beginnt um 8.30 Uhr und wird voraussichtlich bis 13 Uhr andauern. Fahrer werden gebeten, über die Anschlussstelle Ganderkesee-West auszuweichen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.