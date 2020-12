Kontrolle an der Raststätte Hasbruch: Bekokst und bekifft auf der A 28

Ganderkesee Ziemlich berauscht waren zwei junge Männer aus Nienburg, deren Pkw am vergangenen Dienstagabend auf der A 28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee einer Polizeistreife auffiel, weil er frische Unfallschäden aufwies. Bei der Kontrolle an der Raststätte Hasbruch stellten die Beamten intensiven Marihuana-Geruch in dem Auto fest, in dem insgesamt vier Männer saßen. Ein Drogentest vor Ort ergab, dass der 21-jährige Fahrer Kokain genommen hatte. Auch ein 20-jähriger Mitfahrer stand erkennbar unter Drogeneinfluss. Im Auto fanden sich zudem Betäubungsmittel. Diese wurden beschlagnahmt, der Führerschein des 21-jährigen sichergestellt und der Gruppe die Weiterfahrt untersagt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen