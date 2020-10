Corona-Statistik im Landkreis Oldenburg: Infektionszahl über der 1000er-Marke

Ganderkesee /Landkreis Jetzt ist sie vierstellig, die Corona-Statistik im Landkreis Oldenburg: Mit 44 neuen Fällen kletterte die Gesamtzahl der Infektionen von Mittwoch auf Donnerstag über die 1000er-Marke auf nunmehr 1037 registrierte Fälle. Da im gleichen Zeitraum 16 Erkrankte wieder genesen sind, gibt es aktuell 28 Infizierte mehr als am Vortag. So sind insgesamt derzeit 334 Menschen im Landkreis an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt. 692 sind genesen, elf verstorben. 847 Personen (minus 1) befinden sich derzeit in Quarantäne.

Da die 46 Infizierten vom vergangenen Donnerstag wieder aus der 7-Tage–Statistik herausfallen, sank der Inzidenzwert für den Landkreis am Donnerstag von zuvor 114,6 auf 97,0 Fälle pro 100 000 Einwohner. Dennoch beschreibt die Kreisverwaltung die Lage weiter als besorgniserregend: Seit Anfang Oktober habe sich die Zahl der Infizierten verdoppelt, betonte Landrat Carsten Harings am Donnerstag. „Das zeigt auf sehr anschauliche Weise, wie dynamisch, ja gar rasant, die Entwicklung ist. Und der Monat hat noch zwei Tage“, so Harings. „Auch wenn es nicht leicht fällt, wir müssen uns alle einschränken. Sonst bremsen wir die Entwicklung nicht“, sagte der Landrat und appellierte an die Kreisbewohner, insbesondere die jungen, an Halloween zu Hause zu bleiben. „Es gilt so wenig Kontakte wie möglich zu haben.“

