Ganderkesee /Landkreis Mehr Unfälle, aber weniger Unfalltote: Das ist das Ergebnis der Verkehrsunfallstatistik, die am Dienstag die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch veröffentlichte. Waren es im Jahr 2016 noch 2967 Unfälle, die die Polizei im gesamten Landkreis Oldenburg verzeichnete, stieg die Zahl ein Jahr später auf 3062. Insgesamt 84 Personen wurden bei den Unfällen schwer, sieben tödlich verletzt.

Weniger Schwerverletzte

2008 erreichten die Unfallzahlen mit 2496 Unfällen ihren Tiefpunkt – sehen Sie hier eine Grafik mit der Entwicklung des Unfallgeschehens. Seitdem ist die Tendenz insgesamt wieder steigend. Auch die Zahl der Unfälle mit Verletzten stieg leicht von 425 in 2016 auf 444 im vergangenen Jahr. Gleichzeitig sank die Zahl der schwer verletzten oder getöteten Personen auf 84 bzw. sieben.

444 Verletzte Bei Verkehrsunfällen im Landkreis Oldenburg in 2017 sind insgesamt 444 Personen verletzt worden. Darunter war ein Kind, das tödliche Verletzungen davontrug, außerdem waren sechs schwer verletzte Kinder zu beklagen. 2016 kamen insgesamt 425 Personen durch Verkehrsunfälle zu Schaden, 2015 waren es laut Statistik 463 Personen. Unfälle mit Fahrrad- beziehungsweise Pedelec-Fahrern sind ebenfalls in der Statistik erfasst. 162 Radfahrer waren 2017 in Unfälle verwickelt, 17 davon wurden schwer oder tödlich verletzt. Im Vorjahr waren es noch 174 mit 19 Verletzten, in 2015 waren es 165 (26 Verletzte). Wildunfälle sind ebenfalls erfasst worden. Hier gibt es kaum Veränderungen: 2017 kam es zu 855, 2016 zu 866 Wildunfällen. Im Vergleich zu 2015 ist dies wiederum eine deutliche Steigerung: Dort waren es 713 Wildunfälle.

Unter diesen 84 Schwerverletzten waren auch 20 junge Menschen. Zu dieser Gruppe zählen Frauen und Männer zwischen 18 und 24 Jahren. Ein junger Fahrer ist tödlich verletzt worden: Im Mai kam ein 18-Jähriger mit seinem Pkw bei Bookholzberg von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen mehrere Bäume. 2016 waren es 21, 2015 19 und 2014 22 junge schwer verletzte Fahrer. Die Zahl der tödlich Verletzten schwankt zwischen null und zwei.

Christel Zießler, Vorsitzende der Verkehrswacht für den Landkreis Oldenburg, sieht hier weiteren Handlungsbedarf. „Ich halte diese Zahlen für bedenklich“, sagt sie. „Ich beobachte, dass viel zu schnell gefahren wird und oft Verkehrsregeln nicht beachtet werden.“ Es sei der jugendliche Leichtsinn, vermutet sie, der die jungen Fahrer dazu verführe, die PS-Zahl voll auszunutzen.

Ihre Hoffnung für das laufende Jahr? „Ich wünsche mir, dass die Regeln eingehalten werden“, lautet Zießlers Appell. „Jeder Tote und Schwerverletzte ist einer zu viel.“ Auch, wenn der Führerschein schon in der Tasche ist: Ihrer Ansicht nach sollten junge Fahrer nach der Fahrschulzeit die Möglichkeiten nutzen und Präventionsangebote wahrnehmen.

„Selbstständig bleiben“

Positiv hob Zießler die Entwicklung unter den Senioren ab 65 hervor: Während im Jahr 2015 noch 25 Fahrer bei Unfällen schwer verletzt wurden, sank die Zahl im vergangenen Jahr auf 13 – für die Verkehrswachtvorsitzende ein Zeichen dafür, dass die Präventionsangebote wirken. Immer mehr Senioren würden die Fahrtrainings wahrnehmen. „Unsere Kurse sind immer voll. Viele wollen selbstständig bleiben – Senioren sind keine schlechten Fahrer“, betont sie. Sicherlich gebe es den einen oder anderen, der etwas zu langsam über die Straße fahre. Dies sei aber besser, als zu rasen.

„Das Besondere an den Schulungen der Verkehrswacht“, so Jürgen Lüdtke, Vorsitzender des Seniorenbeirates der Gemeinde Ganderkesee, „ist, dass ältere Autofahrer ihre Kenntnisse ganz ohne Angst auffrischen können.“ Ein Angebot, welches auch aus Lüdtkes Sicht immer besser angenommen werde. Daher führt der Seniorenbeiratsvorsitzende den Rückgang der schwer verletzten älteren Verkehrsteilnehmer eben auch auf die Prävention zurück. Aber die gestiegene Sensibilisierung und Aktionen wie „Senioren on Tour“ des Seniorenbeirates trügen ihr Scherflein bei.

Bei der „Senioren on Tour“-Rallye, die dieses Jahr wieder stattfinden soll, gehe es nicht nur darum „die Gemeinde näher kennenzulernen“, sondern auch um Verkehrssicherheit. „Das bauen wir immer in die Stationen mit ein“, betont Lüdtke.

Von zunehmender Bedeutung sind derweil Pedelecs, so Lüdtke. Und das nicht nur, weil der einzige tödliche Unfall mit Senioren eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin betraf, die im Juni in Groß Ippener unter einen Sattelzug geriet. Auch die Statistik zeigt, dass es bei den Verkehrsunfällen mit Fahrrad- und Pedelecfahrern zwar nur leichte Schwankungen gibt: 163 Radfahrer waren 2017 (2016 174, siehe Infobox) in Verkehrsunfälle verwickelt – das waren aber immerhin rund 5,3 Prozent aller Verkehrsunfälle im Landkreis.

