Ganderkesee /Lemwerder In Flammen aufgegangen ist am Montagnachmittag ein Trecker mit angehängtem Mähwerk auf der Industriestraße in Lemwerder: Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 29-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee mit dem Deutz-Traktor auf einem Feld gearbeitet. Bei der Rückfahrt vernahm er einen lauten Knall und lenkte das Gespann an den rechten Fahrbahnrand. Sofort stellte er fest, dass Flammen aus dem Motorraum schlugen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden.