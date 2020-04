Mann Begeht Mehrere Straftaten: Auf A 28 bei Ganderkesee unter Drogen am Steuer

Am Freitag hat die Polizei auf der A 28 in Höhe der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost einen Cloppenburger Pkw gestoppt. Der 44-jährige Fahrer aus dem Raum Vorpommern-Greifswald stand unter Drogen, gab falsche Personalien an und wies den Führerschein eines Bekannten vor. Einen eigenen besaß er nämlich seit 12 Jahren nicht mehr. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unter dem Einfluss berauschender Mittel, Unterschlagung des Führerscheins und Angabe falscher Personalien wird gegen ihn ermittelt. Als ein Arbeitskollege den Mann von der Dienststelle abholen wollte, stellten die Beamten fest, dass der Kollege, ein 59-jähriger Cloppenburger, mit Zahlungshaftbefehl gesucht wurde. Das Geld konnte er aber vor Ort entrichten und blieb frei.