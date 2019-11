Ganderkesee Sirenenalarm in Ganderkesee: Um 10 Uhr am Dienstagmorgen ist die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee an die Bergedorfer Straße gerufen worden. Dort brannte es im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Das Haus wurde evakuiert. Rettungskräfte bezogen auf einem gegenüberliegenden Großparkplatz Stellung.

Feuerwehrleute drangen unter Atemschutz ins Obergeschoss vor und warfen während der Löscharbeiten verkohltes Inventar aus Seitenfenster der vom Brand betroffenen Wohnung im Obergeschoss.

Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen keine. Die Ganderkeseer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Die Bewohner konnten inzwischen ins Haus zurückkehren. Auch die Vollsperrung der Bergedorfer Straße wurde aufgehoben.