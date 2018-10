Ganderkesee Bei einem schweren Sturz hat sich am Sonntagabend in Ganderkesee ein Radfahrer das Bein gebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der Verunglückte „deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke“. Der 53-jährige Ganderkeseer war gegen 19.40 Uhr auf dem Radweg am Habbrügger Weg zu Fall gekommen. Dabei zog er sich eine Fraktur am rechten Bein zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten die starke Trunkenheit des Mannes fest. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Polizeiangaben lag der ermittelte Blutalkoholwert bei über 1,8 Promille.

