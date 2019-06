Ganderkesee Ein einjähriges Kind ist am Samstag in Ganderkesee-Bookholzberg (Kreis Oldenburg) ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Junge vermutlich gegen 17.45 Uhr ertrunken, teilten die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Sonntag mit.

Der Junge wurde unter Reanimationsmaßnahmen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, verstarb dort jedoch kurze Zeit später. Rechtsmedizinische Untersuchungen zur Todesursache des Kleinkindes deuten auf einen Ertrinkungstod hin. Die Untersuchungen dauern allerdings noch an.

Aufgrund polizeilicher Ermittlungen liegen dringende Gründe für die Annahme vor, dass es sich nicht um einen Unglücksfall, sondern um ein vorsätzliches Tötungsdelikt handelt.

Die 19-jährige Mutter stehe im Verdacht, für den Tod ihres Sohnes verantwortlich zu sein. Sie wurde vorläufig festgenommen, außerdem wurde ein vorläufiger Unterbringungsbefehl für eine psychiatrische Einrichtung beantragt.

Weitere Hintergründe werden aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht bekanntgegeben.