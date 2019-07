Ganderkesee Nach der Begehung durch einen Brandsachverständigen am Mittwoch hat sich die Polizei am Donnerstagnachmittag zur Ursache des Großbrandes am Samstag voriger Woche in Ganderkesee geäußert: Ein technischer Defekt als Brandursache habe ausgeschlossen werden können. Vielmehr gehe man davon aus, dass eine unsachgemäß auf dem Balkon entsorgte Zigarette das Feuer verursacht hat.

Das Vier-Parteien-Haus an der Lindenstraße, in dem auch eine Kinderkrippe untergebracht ist, war am frühen Samstagmittag im Obergeschoss in Brand geraten. Anschließend hatten die Flammen auf den Dachstuhl übergegriffen. Das Haus ist seither nicht mehr bewohnbar und auch die beiden Krippengruppen, die hier ab Montag wieder betreut werden sollten, müssen alternativ untergebracht werden.