Nächtliches Feuer In Ganderkesee: Autobrand flammt wieder auf

Ganderkesee Zweimal innerhalb kurzer Zeit musste die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Fahrzeugbrand ausrücken. Zunächst alarmierte eine 29-jährige Frau aus Wildeshausen die Brandbekämpfer gegen 22.30 Uhr. Auf der B 213 war ihr Mercedes während der Fahrt in Höhe Landwehr in Brand geraten. Die Frau und vier Mitfahrer brachten sich in Sicherheit.

Trotz des schnellen Eintreffens von 17 Einsatzkräften der Feuerwehr Ganderkesee brannte der Wagen vollständig aus. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Der Wagen sollte nach dem Löschen auf einen Betriebshof an der Bergedorfer Straße geschleppt werden. Dabei flammte der Brand wieder auf. Die Feuerwehr rückte erneut an. Die B213 musste für den Einsatz voll gesperrt werden. Ein Übergreifen des Feuers auf den Abschleppwagen wurde verhindert.