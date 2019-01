Ganderkesee /Oldenburg Der 25-jährige Iraner, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Ganderkesee auf Mitbewohner eingeschlagen und mit einem Messer eingestochen hatte, wurde in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Dies wurde im nicht öffentlichen Sicherungsverfahren vor dem Oldenburger Landgericht angeordnet. Der 25-jährige Flüchtling gilt als extrem psychisch gestört. Er leidet unter einem Verfolgungswahn. Zur Tatzeit war er deswegen schuldunfähig.

In der Nacht zum 10. August vergangenen Jahres hatte der Beschuldigte grundlos einen Mitbewohner angegriffen und mit einem Messer bedroht. Morgens kam dann die Polizei und erklärte dem 25-Jährigen, dass so etwas nie wieder passieren dürfe. Wenige Stunden später stach der 25-Jährige dann fünfmal mit einem Küchenmesser auf einen anderen Mitbewohner ein. Er habe sich endlich einmal wehren müssen, so der Beschuldigte. Gegen was er sich wehren wollte, wurde nicht klar.

Schwerverletzt war das Opfer anschließend zur nahegelegenen Rettungswache gelaufen. Ohne Behandlung gilt der 25-Jährige aufgrund seiner psychischen Verfassung als extrem gefährlich. Ihn plagen Ängste, die objektiv irreal sind. So habe er Angst vor einer Zwangsverheiratung. Die Attacken auf die Mitbewohner zeigen seine Gefährlichkeit. Deswegen kam nichts anderes in Betracht, als den Beschuldigten in die geschlossene Psychiatrie einzuweisen.

Das ist eine Maßnahme, die zunächst einmal zeitlich unbegrenzt ist. Der 25-Jährige möchte aber in seine Heimat abgeschoben werden. Bei einer Gefängnisstrafe ist das kein Problem. Da kann dann nach der Verbüßung der Hälfte der Strafe eine Abschiebung erfolgen. Bei einer zeitlich unbegrenzten Maßnahme ist die Hälfte schwer auszumachen.