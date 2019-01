Ganderkesee /Oldenburg Im Drogenprozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen einen 28-Jährigen aus Ganderkesee, der laut Anklage in Ganderkesee mehrere Kilogramm Marihuana verkauft haben soll (die NWZ berichtete), hat am Donnerstag der einzige Belastungszeuge ausgesagt. Am ersten Verhandlungstag am Montag war der Zeuge noch im Gerichtsflur zusammengebrochen und in eine Klinik gebracht worden.

Am Donnerstag nun belastete der 24-Jährige den Angeklagten, aber nicht mehr in dem Umfang, wie er es noch in seinem eigenen Drogenprozess getan hatte. Wie glaubwürdig ist der Mann jetzt noch?

Befangenheitsantrag

Mit allen juristischen Mitteln hatte der Verteidiger die Vernehmung des Zeugen verhindern wollen. Zwischen ihm und der Vorsitzenden Richterin Judith Blohm entbrannte ein heftiger Disput. Der Verteidiger des Anklagten forderte, dem Zeugen ein Auskunftsverweigerungsrecht zuzubilligen. Egal, was der 24-Jährige sage, er könne sich nur selbst belasten. Das Gericht sah das anders.

Der Verteidiger stellte dann einen Befangenheitsantrag gegen die gesamte Kammer. Immer wieder ergriff er das Wort, obwohl die Vernehmung des Zeugen schon lange beschlossen war. Richterin Blohm drohte damit, dem Verteidiger das Wort zu entziehen.

Ans Messer geliefert

Der 24-jährige Zeuge wurde dann ausführlich belehrt. In seinem eigenen Drogenprozess und bei der Polizei hatte er erklärt, 25-mal je 100 Gramm Marihuana von dem Angeklagten gekauft zu haben. Am Donnerstag sprach er zunächst von 19 Einkäufen, um später nach intensiver Nachfrage diese Anzahl noch einmal deutlich nach unten zu korrigieren.

Der Zeuge will den Angeklagten, den er nur mit Spitznamen kannte, gar nicht bewusst ans Messer geliefert haben. In der Vernehmung in seiner eigenen Sache habe man ihm viele Fotos von mutmaßlichen Drogendealern vorgelegt. Ein Beamter habe die Vernehmung durchgeführt, vier andere Beamte hätten ihn beobachtet. Die sollen dann gesehen haben, dass der Angeklagte beim Anblick des Fotos des Angeklagten anders reagiert hatte als bei den anderen Fotos. Später hatte der Zeuge dann auch erklärt, bei dem Angeklagten Drogen gekauft zu haben. Wie oft und ob überhaupt, muss aufgeklärt werden.