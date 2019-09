Ganderkesee /Oldenburg Wegen Drogenbesitzes im großen Stil hat das Oldenburger Landgericht einen 33 Jahre alten Mann aus Ganderkesee zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Damit reduzierte die Berufungskammer ein früheres Urteil des Delmenhorster Amtsgerichtes um zwei Monate. Grund dafür: Der Angeklagte gilt nicht mehr als vorbestraft. Eine frühere Eintragung im Strafregister wegen Handeltreibens mit Rauschgift war in der Zwischenzeit (nach Ablauf von zehn Jahren) aus dem Register gelöscht worden.

Gegen das Amtsgerichts-Urteil hatte der 33-Jährige Berufung eingelegt. In Oldenburg wollte er eine viel stärkere Reduzierung der Strafe erreichen als jetzt geschehen. Aber daraus wurde nichts. Zu massiv war die Tat, die dem Verfahren zugrunde lag. Der Angeklagte hatte in seiner Oberwohnung mitten in Ganderkesee eine große Drogenplantage angelegt. Bei einer Hausdurchsuchung flog er auf. 87 teils schon sehr große Cannabis-Pflanzen konnten sichergestellt werden.

Die Ernte brachte knapp 500 Gramm Cannabis. Dass der Angeklagte mit dem Rauschgift auch Handel getrieben haben könnte, dafür gab es keine Anhaltspunkte. Und was den Drogenbesitz anging: Der 38-Jährige bestritt nicht, dass ihm die Plantage gehört. Er will aber eigentlich nichts Unrechtes getan haben. Denn die Drogen seien als Medizin gedacht. Nach einem Unfall und einem Hexenschuss leide er unter starken Rückenschmerzen. Diese lindere er mit den Drogen, so der Angeklagte.

Doch die ungewöhnliche Schmerztherapie konnte den Tatbestand des Drogenbesitzes nicht wettmachen. Und nach Überzeugung des Gerichtes musste der Fall auch mit einem Jahr Haft auf Bewährung geahndet werden. Von einem minder schweren Fall des Drogenbesitzes wollte das Landgericht nichts wissen. Dafür sei die Drogenplantage zu groß gewesen, so der Vorsitzende Richter.