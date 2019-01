Ganderkesee /Oldenburg Weil er in großem Stil mit Rauschgift gehandelt und dabei auch noch bewaffnet gewesen sein soll, muss sich seit Montag ein 28 Jahre alter Mann aus Ganderkesee vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in der Zeit von Dezember 2015 bis Juni vorigen Jahres in 26 Fällen Drogen verkauft zu haben und zwar unter Mitführung von Waffen. Der Tatbestand des bewaffneten Handeltreibens mit Rauschgift ist mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis bedroht.

Plantage in der Wohnung

Der Angeklagte soll 24 Mal je 100 Gramm Marihuana und einmal 240 Gramm Marihuana erworben und dann gewinnbringend verkauft haben. Außerdem unterhielt er in seiner Wohnung eine Drogenplantage. Dort wurden auch noch 260 Gramm Marihuana gefunden.

Griffbereit in der Nähe des Rauschgiftes sollen ein Teleskopschlagstock, Pfefferspray und ein Messer gelegen haben – Gegenstände, die laut Anklage zur Verletzung von Personen bestimmt seien. Und genau das macht es für den Angeklagten richtig brenzlig.

Antrag auf Befangenheit

Umso entschlossener die Verteidigung: Sie sagte am Montag, dass die aufgefundenen Gegenstände nichts Besonderes seien. So etwas habe man schon mal im Hause liegen. Der Verteidiger wehrt sich gegen die schweren Vorwürfe der Anklage. Das hatte er bereits im Vorfeld des Prozesses getan. Dazu soll die Staatsanwaltschaft auch Stellung bezogen haben. Die sei ihm aber nicht weitergeleitet worden, erklärte der Verteidiger zum Prozessauftakt. Deswegen stellte er einen Befangenheitsantrag gegen die Vorsitzende Richterin Judith Blohm.

Dreh- und Angelpunkt der Anklage ist ein 25-Jähriger, der den Angeklagten schwer belastet hatte. Er will 24 Mal von dem Ganderkeseer je 100 Gramm Marihuana gekauft haben.

Zeuge in der Klinik

Am Montag sollte der 25-Jährige als Zeuge gehört werden. Er war aber unmittelbar vor der Verhandlung auf dem Gerichtsflur zusammengebrochen und musste in eine Klinik eingewiesen werden. Was den Ankauf der Drogen angeht: Die Verteidigung glaubt dem Belastungszeugen nicht. Sobald der 25-Jährige wieder gesund ist, soll er vom Gericht gehört werden.