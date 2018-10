Ganderkesee Unfallschwerpunkte sind in der Gemeinde Ganderkesee regelmäßig Thema, vor allem, wenn es um von Anwohnern geforderte Geschwindigkeitsbegrenzungen geht. Die Unfälle mit Personenschäden können jetzt beim Bundesamt für Statistik im Internet in einer interaktiven Karte eingesehen werden.

Der Unfallatlas enthält allerdings nur Unfälle mit Personenschaden. Unfälle, bei denen derweil nur Sachschaden entsteht, werden nicht dargestellt. Die niedrigste Stufe ist ein Unfall mit mindestens einer leichtverletzten Person. „Sobald jemand über Schmerzen klagt, gilt er aus Sicht der Polizei als leicht verletzt“, erklärt dazu Henning Scheer, Pressesprecher der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, auf Nachfrage der NWZ.

Vergleich zur Statistik

Auf dem Unfallatlas sind zudem nur die Unfälle aus dem Jahr 2017 veröffentlicht, für 2016 gibt es für Niedersachsen allgemein keine Werte. Das hänge damit zusammen, dass entsprechende Koordinaten benötigt werden, die erst seit vergangenem Jahr entsprechend aufgenommen werden, heißt es dazu seitens des Bundesamtes.

Laut Verkehrsunfallstatistik, die sich besser für den Gesamtüberblick eignet, gab es im vergangenen Jahr im gesamten Landkreis 3062 Verkehrsunfälle (2016: 2967), Personen kamen bei insgesamt 444 Unfällen zu Schaden (2016: 425). Insgesamt gesunken ist derweil die Zahl der getöteten oder schwer verletzten Personen. 2017 verstarben bei Unfällen insgesamt sieben Menschen im Landkreis (2016: 10), 84 wurden schwer verletzt (2016: 98). Als tödlicher Unfall zählen diejenigen, bei denen die Opfer noch an der Unfallstelle oder bis 30 Tage nach dem Unfall verstorben sind – wenn der Unfall die Ursache dafür war.

Vergleicht man Pressemitteilungen und Unfallatlas, kommt es gerade bei den Unfällen mit Todesfolge allerdings zu Diskrepanzen. Das liegt daran, wie diese Unfälle seitens der Polizei definiert werden. „Wenn beispielsweise jemand einen Herzinfarkt erlitten hat und deswegen gegen einen Baum fährt, taucht dieser Unfall nicht in der entsprechenden Statistik auf“, erklärt Henning Scheer. Dies gelte auch für Verkehrsunfälle, die sich als Suizid herausstellten. „Es geht darum, die Stellen aufzuzeigen, an denen sich Unfälle häufen“, erklärt der Pressesprecher. Entsprechend würden auch nur die Unfälle auf dem Unfallatlas veröffentlicht, bei denen zum Beispiel überhöhte Geschwindigkeit, Unachtsamkeit oder ähnliches als Grund ermittelt wurden.

Der Blick auf die Karte

Die Karte des Statistikportals eignet sich aber gut dafür, Streckenabschnitte in der Gesamtheit zu betrachten. Auffällig ist beispielsweise die Bundesstraße 212 zwischen Bookhorn und Bookholzberg: Die einzige Strecke in der Gemeinde, die gelb markiert ist (vier bis sechs Unfälle mit Personenschäden im Jahr 2017). Hier sind es vor allem die Bereiche Höhe Ortseingang Bookholzberg aus Richtung Ganderkesee kommend und zwischen Bissen und Ganderkesee West, an denen es im vergangenen Jahr häufiger krachte.

Im Ortskern von Ganderkesee gibt es einen Bereich, der etwas heraussticht. An der Raiffeisenstraße und an der Grüppenbührener Straße in Höhe Raiffeisenstraße gab es im vergangenen Jahr mehrere Unfälle mit Personenschaden.