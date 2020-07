Personensuche In Ganderkesee: Vermisster Heimbewohner löst Großeinsatz aus

Ganderkesee Ein vermisster Heimbewohner löste am Samstagabend einen Großeinsatz in Ganderkesee aus. Der 83-Jährige, der zuletzt um 15.30 Uhr gesehen worden war, wurde gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet. Aufgrund einer Vorerkrankung des Mannes wurde mit einem Großaufgebot gesucht, an dem sich die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee, die Drohnengruppe des Malteser Rettungsdienstes aus Ganderkesee und Cloppenburg und die Polizei mit vier Streifenwagen sowie Rettungs- und Flächensuchhundestaffeln beteiligten. Pflegekräfte des Wohnheims fanden den vermissten Bewohner schließlich am Sonntagmorgen um 6.15 Uhr in wohlbehaltenem Zustand.