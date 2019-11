Ganderkesee Ein Schnellrestaurant an der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee wurde in der Nacht zum Donnerstag von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten das Innere. Entwendet wurden nach Angaben der Polizei Wechselgeld und ein Receiver. Mögliche Zeugen, die zwischen Mittwochabend, 22.45 Uhr, und Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/94 10, in Verbindung zu setzen.