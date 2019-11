Ganderkesee Von der Autobahn direkt in die Oldenburger Justizvollzugsanstalt, diesen Service hat die Autobahnpolizei am frühen Sonntagmorgen einem 42-jährigen Autofahrer auf der A 28 in Höhe Ganderkesee geboten. Gegen 5.30 Uhr stoppte eine Streife sein Auto auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Delmenhorst-Deichhorst und Ganderkesee-Ost in Richtung Oldenburg.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch. Ein Alco-Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,92 Promille. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war und gegen ihn auch noch ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr vorlag. Da er einen haftbefreiende Geldbetrag nicht zahlen konnte, lieferten die Polizisten den Mann gleich im Oldenburger Gefängnis ab.