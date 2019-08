Ganderkesee Betrunken am Steuer erwischt wurde am Donnerstag eine 46 Jahre alte Autofahrerin aus Lemwerder, die gegen 18.25 Uhr auf dem Fahrener Weg in Ganderkesee in eine Verkehrskontrolle geriet. Die Beamten stellten einen Atemalkoholwert von 2,09 Promille fest. Der Frau wurde anschließend Blut abgenommen und sie musste ihren Führerschein abgeben. Zudem müsse sie sich auf ein Strafverfahren einstellen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.