Ganderkesee /Rethorn Gleich zu zwei Einbrüchen kam es am Mittwoch in der Gemeinde. Die Polizei sucht für beide Vorfällen Zeugen.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 18.15 und 21.30 Uhr in der Schillerstraße in Ganderkesee. Bislang unbekannte Täter drangen über den Balkon und ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Wohnung ein. Sämtliche Räume wurden durchsucht, zum Diebesgut konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Im gleichen Zeitraum hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür im Birkenweg auf und gelangten so in das Haus. Hier wurde laut Polizei nichts entwendet. Die bei beiden Einbrüchen entstandenen Schäden werden von den Beamten auf ungefähr 350 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in den genannten Straßen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/94 11 15 in Verbindung zu setzen.