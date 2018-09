Ganderkesee Randale am Gymnasium Ganderkesee: Wie die Polizei am Montag mitteilte, richteten bislang unbekannte Täter zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, erhebliche Schäden am Gymnasium Ganderkesee an.

Die Randalierer kletterten irgendwann in der genannten Zeit auf das Dach der Schule in der Straße „Am Steinacker“. Dort brachen beziehungsweise traten sie laut Polizei diverse Blitzableiter und Lüftungsrohre ab.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf mindestens 10 000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Ganderkesee, Telefon 04222/94 46 115, zu melden.