Ganderkesee /Stenum Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruchversuch. Wie die Beamten mitteilen, wollten zwei unbekannte Täter am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Beethovenstraße in Ganderkesee einbrechen. Die beiden Männer versuchten, eine Terrassentür aufzuhebeln. Bei ihrem Einbruchversuch wurden sie jedoch gestört und flüchteten zu Fuß.

Einer der beiden Täter wurde beschrieben: Laut Polizei soll er ein jugendliches Alter und ein europäisches Erscheinungsbild besitzen. Außerdem hat er eine schlanke Statur und war mit einer hellen Fleecejacke bekleidet.

Zeugen, die die beiden Täter beobachtet haben, sollten sich an die Polizei Wildeshausen wenden. Hinweise werden unter Telefon 04431/94 10 entgegen genommen.

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Ganderkesee ist am Mittwoch bei einem Unfall auf dem Trendelbuscher Weg in Stenum leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 49-jähriger Huder gegen 16.30 Uhr mit seinem Wagen eine Fahrbahnverengung passieren.

Dabei missachtete er den per Verkehrszeichen geregelten Vorrang der Autofahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurde die Frau leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2500 Euro.