Ganderkesee Bei einem Einbruchsversuch ist es am Samstag an einem Wohnhaus an der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee geblieben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der unbekannte Täter im Zeitfenster zwischen 8 und 19.25 Uhr die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen. Betreten habe er das Haus jedoch nicht. Die Schadenshöhe beziffern die Beamten mit rund 500 Euro. Mögliche Zeugen des Einbruchsversuchs werden gebeten, sich unter Telefon 04222/ 9 44 60 bei der Polizeistation Ganderkesee zu melden.

