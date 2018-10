Ganderkesee Die Fassungslosigkeit war Benjamin Mahlstedt auch am Morgen danach noch anzumerken. „Ich habe keine Worte dafür“, sagte er und fand dann doch welche: „Das war unter jeder Menschenwürde!“ So extrem wie am Freitag auf der A 28 habe er Gaffer bei Verkehrsunfällen selten erlebt, berichtete der Sprecher der Feuerwehren in der Gemeinde Ganderkesee.

Zweimal waren Einsatzkräfte der Ganderkeseer Ortswehr am Freitagnachmittag auf der Autobahn gefordert. Beim ersten Unfall, der sich kurz vor 16 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ganderkesee-West und -Ost am Ende eines Staus in Fahrtrichtung Bremen ereignete, wurden nach Polizeiangaben drei Insassen eines Pkw aus den Niederlanden und ein 82-jähriger Delmenhorster, der aufgefahren war, schwer verletzt. Ein 69-jähriger Fahrer aus Hannover, dessen Pkw bei dem Auffahrunfall ebenfalls beschädigt wurde, erlitt leichte Verletzungen. Hier musste die Feuerwehr „nur“ absichern. Auch dabei machten sich schon etliche Autofahrer bemerkbar, die sehr langsam an der Unfallstelle vorbeifuhren und das Smartphone zückten.

Fahrerin eingeklemmt

Kaum waren die Einsatzkräfte auf dem Heimweg vom ersten Unfall, mussten sie erneut ausrücken: Gegen 17.10 Uhr kam nahe der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst eine 25-jährige Autofahrerin aus Osterholz-Scharmbeck mit ihrem Pkw ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Ganderkeseer Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.

„Das hat über eine Stunde gedauert. Das Auto drohte zu kippen,wir mussten hart arbeiten“, schilderte Benjamin Mahlstedt den Einsatz. Währenddessen vernahm er immer wieder quietschende Reifen: Weil Gaffer mit ihren Fahrzeugen – sogar auf der Gegenfahrbahn – teilweise fast stehen blieben, um besser fotografieren zu können, mussten nachfolgende Autofahrer stark abbremsen. „Dabei befand sich die schwer verletzte Frau noch im Fahrzeug“, so Mahlstedt. „Wir haben dann die Unfallstelle mit Planen und einer Menschenkette abgeschirmt. Das hat natürlich Kräfte gebunden,“

Nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers hat die Polizei Kennzeichen von Gaffern aufgenommen und will Verfahren einleiten. Mahlstedt selber tat zeitweise so, als würde er die haltenden Autofahrer fotografieren: „Das hat bei einigen gewirkt.“

Rettungsgasse „perfekt“

Den meisten Verkehrsteilnehmern zollte Benjamin Mahlstedt aber auch Lob: „Die Rettungsgasse hat diesmal perfekt funktioniert. Das scheint so langsam in den Köpfen anzukommen“, sagte er. Die Feuerwehrfahrzeuge hatten keine Probleme, zu den Unfallstellen zu gelangen.

Verdient gemacht hat sich außerdem ein Mitglied der Feuerwehr Ganderkesee: Der Mann war auf dem Rückweg vom ersten Einsatz, als er den zweiten Unfall kurz vor der Abfahrt Deichhorst von der Autobahnbrücke aus bemerkte. Er stellte seinen Pkw vorschriftsmäßig ab, lief zur Unfallstelle und leistete wichtige Hilfe, bis Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort waren.

Beifahrerin verletzt

Bereits am frühen Nachmittag gegen 15 Uhr hatte sich an der Anschlussstelle Deichhorst ein erster Unfall ereignet: Eine 38-jährige Delmenhorsterin kam bei der Auffahrt auf die A 28 in Richtung Bremen aufgrund eines technischen Defektes mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonwand an der Seite. Das Auto schleuderte auf den Hauptfahrstreifen, wo es mit dem Pkw eines 49-Jährigen aus Bad Zwischenahn zusammenstieß. Dessen Beifahrerin (47) wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin aus Delmenhorst und ihr neunjähriger Sohn kamen mit dem Schrecken davon.

Den Gesamtschaden bei allen drei Unfällen schätzt die Polizei auf rund 55 000 Euro. Aufgrund der Rettungseinsätze und der zeitweisen Sperrungen kam es zu längeren Staus, die sich erst am Abend auflösten.