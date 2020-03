Unfälle In Gemeinde Ganderkesee: Großeinsatz auf A28 – Müllwagen landet im Graben

Ganderkesee Zwei größere Verkehrsunfälle haben sich am Mittwoch im Gebiet der Gemeinde Ganderkesee ereignet. Mit dem Schrecken davongekommen sind dabei zwei Mitarbeiter eines regionalen Entsorgungsunternehmens bei einem Unfall gegen 14 Uhr in Immer: Als der 39-jährige Fahrer eines Müllwagens auf der unbefestigten Straße Am Kronenschlatt eine Radfahrerin passieren lassen wollte, kam sein Fahrzeug rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite in einen Straßengraben.

Wie die Polizei mitteilte, entstanden am Fahrzeug und am Graben Schäden in Höhe von 6000 Euro. Durch die Bergungs- und Reparaturarbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Gleich drei Fahrzeuge waren gegen 16 Uhr bei einem weiteren Unfall auf der Autobahn 28 in Höhe der Raststätte Hasbruch beteiligt. In Richtung Bremen fuhr ein Sattelzug aus noch unbekannter Ursache auf einen Transporter auf, auch einen Ford-Kleinwagen wurde dabei stark beschädigt. Die Rettungskräfte aus dem Kreis Oldenburg sowie der Stadt Delmenhorst rückten mit drei Rettungsfahrzeugen an.

Nach Angaben der Polizei am Mittwochabend wurden bei der Kollision vier Menschen leicht verletzt. Den Verkehr leitete die Polizei über die nicht blockierte Überholfahrspur ab. Der Standstreifen und die rechte Fahrspur waren unfallbedingt längere Zeit gesperrt, es kam zum Stau. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro.