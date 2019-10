Ganderkesee Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee erlitten. Der 18-Jährige wurde gegen 7 Uhr auf der Birkenallee von einem Pkw erfasst.

Nach Polizeiangaben wollte die Autofahrerin, eine 38-jährige Ganderkeseerin, den Radler überholen, als dieser direkt vor ihr nach links über die Fahrbahn schwenkte, um in einen unbefestigten Weg Richtung Westtangente abzubiegen. Die Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der 18-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, am Rad und dem Pkw entstand laut Polizei Sachschaden von rund 2200 Euro.

Da der Unfallhergang noch unklar ist, bittet die Polizei um Hinweise möglicher Zeugen. Sie erreichen die Polizeistation Ganderkesee unter Telefon 04222/94460.